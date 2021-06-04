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Жизнь

Володин «из-под палки» повысил пенсию ветерану, пообещавшей побить его за «разворовывание страны»

Пенсионный фонд России пересчитал пенсию жительнице Саратова Анне Полуйко, которая ранее пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину на резкий скачок цен на продукты и отсутствие льгот, пишет РИА Новости.

"Воруют, врут и богу молятся". Ветеран лично отчитала Вячеслава Володина и пообещала побить палкой.
"Воруют, врут и богу молятся". Ветеран лично отчитала Вячеслава Володина и пообещала побить палкой.
Кадр из прямой трансляции от volodin.saratov.

Индексацию в фонде объяснили тем, что к ним поступили необходимые для этого документы о ее заработке.

Пенсия у женщины должна измениться с 1 июня.

Что произошло

Володин пообщался с Анной Полуйко во время поездки в Саратов в конце апреля.

Ветеран держала спикера госдумы за руку и не отпускала ни на минуту.

«Погоди, я знаю, что ты мне скажешь. Вот в июне началась война, а в начале сентября в родную деревню принесли похоронку — погиб крёстный. А жена его пятого ребеночка родила. Теперь скажи мне, разумная твоя башка, эта деревня чего только не пережила. А почему теперь (живем на сумму, — прим. ред.) ниже прожиточного минимума? Кто этот минимум установил? Почему разворовывают, почему все уничтожают, скажи мне? Пока я тебе этого не говорила, ты разве этого не знал? Знал. Сколько чиновников расплодилось», — говорила женщина.

Она пожаловалась на инфляцию в 5,8%, отметив, что ее «гробовые» лежат в банке под 3,5%.

Полуйко заметила, что в России у многих людей нет газа, хотя в стране много богатств, указала на коррупцию.

Перед прощанием ветеран подытожила: «В следующий раз встретимся, палкой получишь, если чего не будет. Ну сколько же можно?»

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