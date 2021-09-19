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Жизнь

Автомобиль сбил заметившего «продажу бюллетеня» на выборах в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль возле избирательного участка сбил наблюдателя, зафиксировавшего вынос бюллетеня, сообщает «Тайга.инфо».

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

По словам пострадавшего наблюдателя от КПРФ, инцидент произошел на УИК № 1527 — в Заельцовском районе Новосибирска.

«Член избирательной комиссии от КПРФ заметил вынос бюллетеня за пределы избирательного участка и его продажу водителю стоящего рядом автомобиля. Через некоторое время этот автомобиль сбил его», — сообщили в пресс-службе обкома партии.

Мужчина пояснил, что неизвестные передали бюллетень водителю белого Honda Freed Spike и получили от него деньги.

«Я задал вопрос, не стыдно ли это делать, в ответ услышал „иди отсюда“. Меня это смутило, я позвонил в штаб. В этот момент подошел знакомый этого мужчины. Они умышленно меня сбили. Один другому говорил: „Давай, сбивай его“», — рассказал новосибирец.

В обкоме сообщили, что на помощь пришли люди, выбежавшие из школы, где расположен участок. На место вызвали скорую помощь и полицию.

Как отмечает издание, в правительстве Новосибирской области опровергли факт наезда автомобиля на наблюдателя.

«Наблюдатели и сотрудники полиции <…> не подтверждают информацию о якобы имевшем место инциденте. По информации отдела полиции, сигналов о происшествиях с указанного адреса не зарегистрировано. Вызовов в службу скорой медицинской помощи не поступало», — рассказали в правительстве.

Ранее в Кемерове сообщили про вбросы на избирательном участке. Инцидент пришлось признать после публикации видео в сети.

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