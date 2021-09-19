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Жизнь

После вброса признают недействительными бюллетени из урны в Кузбассе

В Кемерове признают недействительными бюллетени из урны для голосования на избирательном участке № 237, сообщает РИА «Новости».

Вброс на участке №237 в Кемерове.
Вброс на участке №237 в Кемерове.
кадр из видео.

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев подтвердил факт вброса бюллетеней на УИК № 237 в Кемерове.

Председатель региональной избирательной комиссии Светлана Демидова заявила, что бюллетени признают недействительными на дату голосования.

«На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района города Кемерово принято решение о признании недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике, конкретно в этой урне, конкретно за этот день голосования», — пояснила Демидова.

Инцидент произошел 18 сентября. Сегодня, 19 сентября, голосование на участке продолжают в штатном режиме.

Ждет ли какое-либо наказание участников вброса, не сообщают. Скорее всего, выявленное нарушение просто «не повлияет на общие результаты голосования».

Ранее в Центризбиркоме предложили регионам способ борьбы с грубыми нарушениями на выборах.

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