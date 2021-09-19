ЦИК предложил регионам способ борьбы с грубыми нарушениями на выборах

Булаев отметил, что грубых нарушений на выборах в России немного.
«А в случае тех нарушений, в отношении которых мы считаем, что они грубые, мы предлагаем регионам отменить результаты голосования или по участку, или по ящику для голосования», — рассказал зампред ЦИК.
Он также подчеркнул, что голосование — спокойное и корректное, при этом нет нарушений, которые влияли бы на результат голосования.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в ходе выборов недействительными признали 6203 бюллетеня.
Бюллетени, по ее словам, аннулировали в пяти регионах — Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.
Напомним, в Барнауле не выявили нарушений на выборах: «Ни у кого никаких вопросов нет».