ЦИК предложил регионам способ борьбы с грубыми нарушениями на выборах

Зампред ЦИК Николай Булаев рассказал, что регионам предложили отменить результаты по участку или по ящику для голосования в случае нарушений на выборах, сообщает РИА «Новости» .

Булаев отметил, что грубых нарушений на выборах в России немного.

«А в случае тех нарушений, в отношении которых мы считаем, что они грубые, мы предлагаем регионам отменить результаты голосования или по участку, или по ящику для голосования», — рассказал зампред ЦИК.

Он также подчеркнул, что голосование — спокойное и корректное, при этом нет нарушений, которые влияли бы на результат голосования.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что в ходе выборов недействительными признали 6203 бюллетеня.

Бюллетени, по ее словам, аннулировали в пяти регионах — Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.

Напомним, в Барнауле не выявили нарушений на выборах: «Ни у кого никаких вопросов нет».