«Аж тошнит». Барнаульцы пожаловались на загаженный голубями и людьми красивый пруд на аллее

«Почему пруд на аллее Исакова чистят только после того, как появляется пост в этой группе? Мимо пройти тошно, воняет, остальное видно на фото», — возмущается горожанка.

Комментаторы поддержали негодование жительницы города.

«Какой народ, такая и природа», «Потому что гадить в местах, где можно отдыхать — это национальная идея», «История этого пруда-фонтанчика закончилась во время реконструкции аллеи 2 года назад, так как была ликвидирована его электрическая часть со щитом и насосом», — написали они.