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Жизнь

«Аж тошнит». Барнаульцы пожаловались на загаженный голубями и людьми красивый пруд на аллее

Красивый пруд с мостиком на ул. Георгия Исакова больше не радует жителей Барнаула, а скорее вызывает отвращение. На его внешний вид пожаловалась подписчица Barnaul 22.

Жители Барнаула жалуются на грязный пруд на ул. Исакова
Жители Барнаула жалуются на грязный пруд на ул. Исакова
Barnaul 22

«Почему пруд на аллее Исакова чистят только после того, как появляется пост в этой группе? Мимо пройти тошно, воняет, остальное видно на фото», — возмущается горожанка.

Комментаторы поддержали негодование жительницы города.

«Какой народ, такая и природа», «Потому что гадить в местах, где можно отдыхать — это национальная идея», «История этого пруда-фонтанчика закончилась во время реконструкции аллеи 2 года назад, так как была ликвидирована его электрическая часть со щитом и насосом», — написали они.

Жители Барнаула жалуются на грязный пруд на ул. Исакова
Жители Барнаула жалуются на грязный пруд на ул. Исакова
Barnaul 22

Ранее на свалку на ул. Лермонтова пожаловались жители Бийска. Мусор оттуда практически не вывозят.

«Стыдно иметь такую свалку на улице, носящей имя великого русского поэта», — написали на это неравнодушные горожане.

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