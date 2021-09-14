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Жизнь

Бабье лето начинается во вторник. Новая волна тепла надвигается на Алтайский край

Период потепления начинается в Алтайском крае во вторник, 14 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Золотая осень в Барнауле.
Золотая осень в Барнауле.
Анна Зайкова.

Так, в этот день в регионе +14…+19 градусов. В среду и четверг станет еще теплее — 15 сентября в крае будет до +23 градусов, а 16 сентября — до +25 градусов.

При этом, если сегодня в регионе местами еще ожидаются небольшие дожди, то затем будет преимущественно без осадков.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых отмечала, что на текущей неделе в регионе действительно ожидается установление бабьего лета.

Вместе с этим, 14 и 15 сентября местами в предгорных районах ожидаются заморозки 0…-2 градуса. Кроме того, с 14 по 17 сентября местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Целинном районе — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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