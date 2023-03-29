Бабка с пушкой попала в объектив altapress.ru

Необычный проект «Родина» появился во дворе одного из барнаульских домов. Теперь улицу украшают волшебные избушки, Бабка Ежка и даже пушка. Дворовое искусство попало в фотообъектив altapress.ru.

Барнаульцы смастерили из подручных материалов целую сказочную деревушку на улице Горького, неподалеку от стадиона «Динамо». Здесь стоят несколько избушек, ветряная мельница и кормушка для птиц.

Живет в этой деревушке, по всей видимости, Баба Яга. Барнаульская Ежка носит стильный розовый плащ и серое платьице. Она даже не забыла подвести реснички. Вот только что стало с остальной частью лица — неизвестно.

А для охраны проекта «Родина» барнаульцы поставили большую пушку.

Весна приносит различные сюрпризы как сейчас, так и 20 лет назад. Как выглядел оттаивающий Барнаул в начале нулевых — в фотоподборке altapress.ru.