29 марта
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Жизнь

Бабка с пушкой попала в объектив altapress.ru

Необычный проект «Родина» появился во дворе одного из барнаульских домов. Теперь улицу украшают волшебные избушки, Бабка Ежка и даже пушка. Дворовое искусство попало в фотообъектив altapress.ru.

"Проект Родина" во дворе барнаульского дома
"Проект Родина" во дворе барнаульского дома
Анна Зайкова

Барнаульцы смастерили из подручных материалов целую сказочную деревушку на улице Горького, неподалеку от стадиона «Динамо». Здесь стоят несколько избушек, ветряная мельница и кормушка для птиц.

Живет в этой деревушке, по всей видимости, Баба Яга. Барнаульская Ежка носит стильный розовый плащ и серое платьице. Она даже не забыла подвести реснички. Вот только что стало с остальной частью лица — неизвестно.

А для охраны проекта «Родина» барнаульцы поставили большую пушку.

Весна приносит различные сюрпризы как сейчас, так и 20 лет назад. Как выглядел оттаивающий Барнаул в начале нулевых — в фотоподборке altapress.ru.

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