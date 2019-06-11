Бабочки «починили» дорогу в Алтайском крае

Комментаторы разделились на две группы: одни уверяют, что бабочки помогают и «чинят» дорогу, другие считают, что крылатые красавицы разворовывают последний асфальт.
Жители края периодический сталкиваются с целыми нашествиями бабочек. Повышенная численность обусловлена жарой и периодом устойчивых осадков в начале лета.
Сами бабочки не опасны, в вот их гусеницы — вредители, пожирающие не только плодоовощные культуры (груши, яблони, вишни, и проч.), но и почки, бутоны растений. В годы массового размножения гусеницы способны съесть деревья полностью.
Живут эти крылатые недолго: одну или две недели, так что скоро они исчезнут, оставив после себя полчища вредителей.