Бабочки «починили» дорогу в Алтайском крае

Жители Волчихи сняли «боярышницу противоямную» и выложили фото в Barnaul22. Так комментаторы шутят под снимками с ямой на дороге, которую заполнили бабочки. У этого вида периодически бывают всплески численности популяции и такое нашествие уже стало ежегодным на Алтае.

Комментаторы разделились на две группы: одни уверяют, что бабочки помогают и «чинят» дорогу, другие считают, что крылатые красавицы разворовывают последний асфальт.

Жители края периодический сталкиваются с целыми нашествиями бабочек. Повышенная численность обусловлена жарой и периодом устойчивых осадков в начале лета.

Сами бабочки не опасны, в вот их гусеницы — вредители, пожирающие не только плодоовощные культуры (груши, яблони, вишни, и проч.), но и почки, бутоны растений. В годы массового размножения гусеницы способны съесть деревья полностью.

Живут эти крылатые недолго: одну или две недели, так что скоро они исчезнут, оставив после себя полчища вредителей.