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Жизнь

Бабушка приняла роды у дочки и выбросила внучку в мусорный бак

В Пермском крае арестовали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка, сообщает региональный СК.

Мусорные баки.
Мусорные баки.
barnaul.org

Ребенка нашли 2 января 2021 года — в городе Чернушке в уличном контейнере для сбора бытовых отходов.

Оперативники в кратчайшие сроки задержали подозреваемую — бабушку мертвого новорожденного.

«В конце декабря 2020 года в городе Чернушке 59-женщина совершила убийство новорожденной внучки, которую в домашних условиях родила ее 37-летняя дочь», — рассказали в ведомстве.

После этого женщина положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер. Девочку в мусоре нашли местные жители.

Несостоявшейся бабушке, которую отправили под стражу, грозит до 20 лет лишения свободы за «убийство малолетнего».

Ранее в Красноярском крае мать убила годовалую дочь, чтобы раздражающим плачем не мешала грустить и выпивать.

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