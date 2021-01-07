Бабушка приняла роды у дочки и выбросила внучку в мусорный бак

Ребенка нашли 2 января 2021 года — в городе Чернушке в уличном контейнере для сбора бытовых отходов.
Оперативники в кратчайшие сроки задержали подозреваемую — бабушку мертвого новорожденного.
«В конце декабря 2020 года в городе Чернушке 59-женщина совершила убийство новорожденной внучки, которую в домашних условиях родила ее 37-летняя дочь», — рассказали в ведомстве.
После этого женщина положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер. Девочку в мусоре нашли местные жители.
Несостоявшейся бабушке, которую отправили под стражу, грозит до 20 лет лишения свободы за «убийство малолетнего».
Ранее в Красноярском крае мать убила годовалую дочь, чтобы раздражающим плачем не мешала грустить и выпивать.