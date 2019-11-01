Бабушки в тоске: в Алтайском крае обнаружили дефицит внуков

В Алтайкрайстате посчитали внуков. Оказалось, что они в дефиците, заявили в ведомстве.

На каждые 100 бабушек и дедушек приходится всего 82 внука. В среднем по России этот показатель равен 81.

За последние 90 лет число внуков у российских бабушек-дедушек сократилось практически в семь раз.

По данным Алтайкрайстата, на 1 января 2019 года в регионе проживало более 2,3 млн человек. 28% из них составляют жители края старше трудоспособного возраста. При этом детей в возрасте до 9 лет насчитывается немногим более 289 тыс. человек, подростков 10−19 лет — порядка 245,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за девять месяцев этого года значительно ухудшились показатели рождаемости.