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Жизнь

Продюсер Kinodanz впервые прокомментировал свой иск к BadComedian

Продюсер кинокомпании Kinodanz допустил возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian, и объяснил причины своего иска. Об этом передает «Коммерсант».

Кадр из обзора BadComedian
Кадр из обзора BadComedian
Скрин с видео

«В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах», — объяснил продюсер. По его словам, из-за этого несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов.

В KD Studios заявили, что блогер пока отказался встречаться. «Мы готовы пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск, — сказал продюсер. — Хотим и готовы встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения», — подчеркнул Мелентьев, однако не раскрыл условий мирового соглашения с Баженовым, приемлемых для компании.

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале этого года. Кинокомпания требует от блогера удалить обзор картины «За гранью реальности» и миллион рублей в качестве компенсации. По мнению сотрудников, блогер превысил нормы цитирования фильма в своем обзоре. По словам блогера, представители Kinodanz сообщили ему, что компанию поддерживает Минкульт РФ.

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