BadComedian в зоне риска: кто подал на блогера в суд и могут ли закрыть его канал

BadComedian сообщил, что у него потребовали удалить обзор на фильм из-за нарушения авторских прав.
В иске говорится, что в обзоре блогер использовал кадры из киноленты. Авторы иска ссылаются на правила цитирования для магистерских диссертаций. Евгений Баженов в ролике подчеркивает: в экспертизе отмечается, что в законе нормы о «допустимом объеме цитирования» фильмов нет.
По словам блогера, представители Kinodanz сообщили ему, что компанию поддерживает Минкульт РФ.
«Коммерсант» обратился в Kinodanz за комментарием об иске к BadComedian. Журналистам не удалось его получить.
«Медуза» обращает внимание на то, что в защиту блогера выступил продюсер Александр Роднянский.
«Попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры — это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура», — сказал он.
Ранее BadComedian опубликовал обзор на российский фильм «На районе» с Данилой Козловским в главной роли.