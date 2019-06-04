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Жизнь

BadComedian в зоне риска: кто подал на блогера в суд и могут ли закрыть его канал

Популярный блогер BadComedian (Евгений Баженов) уже несколько месяцев судится с компанией Kinodanz. Против него подали иск на 1 млн рублей из-за обзора фильма «За гранью реальности». Об этом блогер рассказал в новом видео на своем канале.

Кадр из обзора BadComedian
Кадр из обзора BadComedian
Скрин с видео

BadComedian сообщил, что у него потребовали удалить обзор на фильм из-за нарушения авторских прав.

В иске говорится, что в обзоре блогер использовал кадры из киноленты. Авторы иска ссылаются на правила цитирования для магистерских диссертаций. Евгений Баженов в ролике подчеркивает: в экспертизе отмечается, что в законе нормы о «допустимом объеме цитирования» фильмов нет.

По словам блогера, представители Kinodanz сообщили ему, что компанию поддерживает Минкульт РФ.

«Коммерсант» обратился в Kinodanz за комментарием об иске к BadComedian. Журналистам не удалось его получить.

«Медуза» обращает внимание на то, что в защиту блогера выступил продюсер Александр Роднянский.

«Попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры — это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура», — сказал он.

Ранее BadComedian опубликовал обзор на российский фильм «На районе» с Данилой Козловским в главной роли.

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