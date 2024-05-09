«Бал Победы». В Изумрудном парке барнаульцы станцевали в стиле 40-х и 50-х годов XX века

9 мая в парке "Изумрудный" прошел "Бал Победы", где жители Барнаула ритмично двигались под музыку 40-х и 50-х годов. Altapress.ru уловил каждое движение танцоров и показал в фоторепортаже.

Особую атмосферу празднику придавали наряды горожанок: гостьи парка прекрасно смотрелись в легких цветных платьях. А об изящных движениях танцоров и танцовщиц нечего и говорить — на них нужно только смотреть!

Самое важное - в нашем Telegram-канале