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Жизнь

Банда украинских «оушенов» едва не ограбила банк в Сибири

В Омской области завершено расследование дела в отношении изобретательных, но неудачливых грабителей, сообщает региональное МВД.

Сейф.
Сейф.
СС0

Обвиняемые арендовали ячейки в одном из банков. Мужчины заходили в хранилище, где с помощью специального устройства сканировали механизмы замков.

«Затем полученное изображение они отправляли за пределы России, и на территории иностранного государства изготавливались дубликаты ключей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские совместно с представителями региональной ФСБ задержали одного из фигурантов вблизи госграницы в тот момент, когда он пытался покинуть территорию страны на автомобиле. Его сообщник задержан в арендованной квартире.

«В ходе обысков полицейскими изъяты заготовки и готовые дубликаты ключей от банковских ячеек, а также мобильные телефоны», — сообщили в МВД.

В ведомстве отмечают, что злоумышленники могли похитить не менее 10 млн рублей, принадлежащих клиентам банка.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет. лишения свободы

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