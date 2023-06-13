Банк «Открытие» выступил партнером Литературного фестиваля Роберта Рождественского на Алтае

Ежегодный Литературный фестиваль Роберта Рождественского, выдающегося советского и российского поэта, в 2023 году будет проходить в течение пяти дней — с 20 по 24 июня. Фестивальная программа утверждена Министерством культуры Алтайского края. Традиционным партнером Литературного фестиваля Роберта Рождественского выступает банк «Открытие».

Старт фестивалю будет дан в день рождения поэта, 20 июня. В этот день мероприятия пройдут в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Зрителям будут представлены просветительская программа, клипы творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Р.И. Рождественского» и видеоподборка песен на его стихи.

21 июня гостей ждут в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова, где в рамках литературного фестиваля пройдет специальная программа к 100-летию Расула Гамзатова, поэзию которого переводил его друг Роберт Рождественский. Литературно-музыкальную программу «Я-здесь. Я–всюду и всегда...» представит председатель дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова.

22 июня в Барнауле начнет работу Межрегиональный семинар молодых литераторов, а в Алейске пройдет творческая встреча с писателями — участниками фестиваля.

23 июня в столице Алтайского края Екатерина Рождественская презентует документальный фильм «Семь мгновений Роберта Рождественского» (режиссер Павел Меняйло). Показ фильма и встреча с дочерью поэта пройдут в кинотеатре «Мир».

Также в этот день в краевой библиотеке состоится творческая встреча с писателями Ладой Пузыревской (г. Новосибирск) и Игорем Паниным (г. Москва). Вечером в краевой филармонии пройдет концерт с участием Мариам Мерабовой, Сергея Волчкова, вокальной группы «Квартет ПРО» и симфонического оркестра филармонии.

Финальный день фестиваля по традиции пройдет 24 июня на родине поэта, в селе Косиха.