Банки попросили ускорить отсрочку от частичной мобилизации

В совете утверждают, что банковским сотрудникам продолжают приходить повестки.

Глава НСФР Андрея Емелина предполагает: в военкоматах считают, что отсрочку официально может подтвердить только Генштаб.

В крупном независимом банке заявили о призыве главы IT-подразделения с высшим образованием. Он включен в список Центробанка.

По словам источника, руководители кредитной организации обращались в ЦБ и Минобороны, но «ничего не помогло».

По информации издания, в другом банке сотрудника IT-службы также призвали по частичной мобилизации. Он старше 35 лет, у него нет военно-учетной специальности и службы в армии.

«Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров», — отметил собеседник.

Ранее ЦБ попросил российские банки прислать списки сотрудников, которые не подлежат частичной мобилизации. В него можно включить не более 30% от общего числа сотрудников.

Соответствующий запрос получили все системно значимые банки, а всего — примерно 100 кредитных организаций и банковских групп.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных.