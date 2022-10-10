10 октября
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Жизнь

Банки попросили ускорить отсрочку от частичной мобилизации

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил министра обороны Сергея Шойгу ускорить отсрочку сотрудников от частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

В совете утверждают, что банковским сотрудникам продолжают приходить повестки.

Глава НСФР Андрея Емелина предполагает: в военкоматах считают, что отсрочку официально может подтвердить только Генштаб.

В крупном независимом банке заявили о призыве главы IT-подразделения с высшим образованием. Он включен в список Центробанка.

По словам источника, руководители кредитной организации обращались в ЦБ и Минобороны, но «ничего не помогло».

По информации издания, в другом банке сотрудника IT-службы также призвали по частичной мобилизации. Он старше 35 лет, у него нет военно-учетной специальности и службы в армии.

«Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров», — отметил собеседник.

Ранее ЦБ попросил российские банки прислать списки сотрудников, которые не подлежат частичной мобилизации. В него можно включить не более 30% от общего числа сотрудников.

Соответствующий запрос получили все системно значимые банки, а всего — примерно 100 кредитных организаций и банковских групп.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

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