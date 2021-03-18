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Жизнь

Баню на крыше сибирской многоэтажки потребовала снести прокуратура

В Кемерове потребовали убрать деревянную баню с крыши жилого дома, поскольку такая постройка считается нарушением, сообщает региональная прокуратура.

Баня на крыше дома. Кузбасс.
Баня на крыше дома. Кузбасс.
кадр из видео.

Напомним, про баню на крыже многоэтажного дома стало известно в начале февраля. Территорию вокруг сооружения оградили забором, а саму постройку окружили растениями.

«С печкой, террасой, мангалом, боксерской грушей и искусственным газоном», — рассказал местный житель, запечатлевший баню на видео.

Прокуратура выяснила, что место отдыха построили два гражданина, в собственности которых находится жилье на 12 и 13 этажах с прямым выходом на террасу.

«Терраса не является общим имуществом собственников дома, содержится и обслуживается за счет средств собственников жилого помещения», — отметили в прокуратуре.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, есть нарушения требований пожарной безопасности и жилищного законодательства — бани и сауны можно размещать только в квартирах.

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела за «нарушение пожарной безопасности» и «самовольное переустройство».

Собственникам придется демонтировать баню. Кроме того, отправили предупреждение директору управляющей организации, которая знала про сооружение на крыше.

Ранее жительница Барнауле взыскала с владельца бани кругленькую сумму, потому что упала еще до того, как начала париться.

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