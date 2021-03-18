Баню на крыше сибирской многоэтажки потребовала снести прокуратура

В Кемерове потребовали убрать деревянную баню с крыши жилого дома, поскольку такая постройка считается нарушением, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, про баню на крыже многоэтажного дома стало известно в начале февраля. Территорию вокруг сооружения оградили забором, а саму постройку окружили растениями.

«С печкой, террасой, мангалом, боксерской грушей и искусственным газоном», — рассказал местный житель, запечатлевший баню на видео.

Прокуратура выяснила, что место отдыха построили два гражданина, в собственности которых находится жилье на 12 и 13 этажах с прямым выходом на террасу.

«Терраса не является общим имуществом собственников дома, содержится и обслуживается за счет средств собственников жилого помещения», — отметили в прокуратуре.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, есть нарушения требований пожарной безопасности и жилищного законодательства — бани и сауны можно размещать только в квартирах.

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела за «нарушение пожарной безопасности» и «самовольное переустройство».

Собственникам придется демонтировать баню. Кроме того, отправили предупреждение директору управляющей организации, которая знала про сооружение на крыше.

Ранее жительница Барнауле взыскала с владельца бани кругленькую сумму, потому что упала еще до того, как начала париться.