Бари Алибасов после медикаментозного сна не помнит, кто он такой

Музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского с 6 июня, вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, пишет bfm.ru.

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит, в том числе и то, что он Бари Алибасов», — рассказал Горжанкину сын артиста.

Алибасов-младший продолжил: «Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения отца».

Владимир Политов, солист группы «На-На», сказал, что участники коллектива «безумно рады этой новости».

«Верим только в хорошее. Специально для Бари продолжаем активно готовить новый гастрольный тур и шоу-программу. При первой же возможности порадуем его новым клипом. Конечно же, сейчас возникли некоторые трудности, так как большая часть новой программы в голове у Бари, но, мы надеемся, он уже скоро придет в себя», — рассказал певец.

Экстренная терапия

6 июня врачи приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон, чтобы устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. Алибасов провел в состоянии медикаментозного сна пять суток.

Ранее семья Бари Алибасова заявила, что намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот», которое тот выпил по ошибке, перепутав его с напитком.

Ранее сообщалось, что из-за отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

6 июня артист на всякий случай составил новое завещание.

Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Бари Алибасов известен как основатель и руководитель групп «На-На» и «Интеграл».