Барнаул до весны избавят от новогоднего настроения: начали убирать елку и городок на Старом базаре

В Барнауле приступили к демонтажу праздничного городка на пешеходной улице Мало-Тобольской, сообщает мэрия города.

В Барнауле демонтируют праздничный городок на улице Мало-Тобольской.

В воскресенье, 20 февраля, на улице Мало-Тобольской начали убирать последний оплот новогоднего настроения — праздничный городок на улице Мало-Тобольской.

«Приступили к демонтажу ледяных барельефов и элементов светового оформления», — рассказали в мэрии.

Работы займут несколько дней. До начала весны улицу освободят от ассоциаций с Новым годом.

Еще до Нового года власти Барнаула показали, как будет выглядеть праздничный городок на Старом базаре.

«Пешеходную улицу украсили более 50 световых фигур: 10 елей, Снежная Королева, Деды Морозы, сказочные герои, яркие цветы. Вход в новогодний городок оформили световой композицией виде цифр предстоящего года. Установили полюбившийся барнаульцам очаг-сферу „Жар-птица“», рассказали ранее.

Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в 2021 году. barnaul.org. Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в 2021 году. barnaul.org. Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в 2021 году. barnaul.org. Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в 2021 году. barnaul.org.

Напомним, главный новогодний городок в Барнауле на площади Сахарова демонтировали досрочно — 16 января.

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