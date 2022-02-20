Барнаул до весны избавят от новогоднего настроения: начали убирать елку и городок на Старом базаре

В воскресенье, 20 февраля, на улице Мало-Тобольской начали убирать последний оплот новогоднего настроения — праздничный городок на улице Мало-Тобольской.
«Приступили к демонтажу ледяных барельефов и элементов светового оформления», — рассказали в мэрии.
Работы займут несколько дней. До начала весны улицу освободят от ассоциаций с Новым годом.
Еще до Нового года власти Барнаула показали, как будет выглядеть праздничный городок на Старом базаре.
«Пешеходную улицу украсили более 50 световых фигур: 10 елей, Снежная Королева, Деды Морозы, сказочные герои, яркие цветы. Вход в новогодний городок оформили световой композицией виде цифр предстоящего года. Установили полюбившийся барнаульцам очаг-сферу „Жар-птица“», рассказали ранее.
Напомним, главный новогодний городок в Барнауле на площади Сахарова демонтировали досрочно — 16 января.
Для ностальгии фоторепортаж altapress: как краевую столицу украсили в канун 2022 года.