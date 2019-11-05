В последнее время в краевых средствах массовой информации возникла дискуссия об основных трендах развития Барнаула, которые смогли бы повысить его имидж и сделать город более привлекательным для жителей и приезжающих. Своим мнением о данной проблеме корреспондент ИД «Алтапресс» попросил поделиться президента опорного Алтайского государственного университета, профессора Сергея Землюкова

— Сергей Валентинович, что Вы вкладываете в понятие «бренд Барнаула»? Нет ли на Ваш взгляд среди участников дискуссии разногласий на понятийном уровне?

— Действительно, в этом случае стоит уточнить предмет возникшей дискуссии. Когда мы говорим про бренд — это одна тема. Здесь, прежде всего, имеются в виду достопримечательности города. Достопримечательностями могут быть отдельные здания, памятники архитектуры, парки, природные памятники. Например, «Демидовский столп» или «Дом под шпилем». Когда же мы говорим об имидже города, мы, скорее, говорим о том, что его отличает от других городов, о том, чем Барнаул уникален как место для проживания. Это не столько облик, картинка, внешняя сторона, сколько содержательная составляющая города, его душа, если так можно сказать. Говорят же, например, про некоторые города: «Город промышленников», «Город металлургов», «Город ученых» и т.п. Именно в этом контексте и хотелось бы вести речь.

— Итак, каким Вам видится эта содержательная сторона нашего города?

— Предлагаю задуматься над тем, что же сегодня является определяющим для имиджа города Барнаула с точки зрения занятости его жителей, с точки зрения профиля предприятий и организаций, которые в наибольшей степени представляют город? Проанализируйте состав наших промышленных предприятий, которые сохранились в Барнауле и активно работают, плюс ряд крупных торговых центров. А затем сопоставьте с количеством вузов в Барнауле — 7 самостоятельных плюс 2 филиала крупных столичных вузов, прибавьте сюда ФАНЦА — Федеральный научный центр агробиотехнологий — крупный научный центр СО РАН, объединяющий целый ряд институтов. Сделаем вывод. Есть ли сегодня такая производственная сфера, которая определяла бы содержание нашего города? Спорный момент. А вот вузы и ссузы, по моему мнению, формируют сферу образования Барнаула и региона в целом, и эту сферу можно назвать градообразующей! Ведь в ней задействовано несколько десятков тысяч (!) студентов, причем многие специально приезжают в Барнаул за образованием. В наших университетах работают около 2 тысяч докторов и кандидатов наук! Это не только численное превосходство, но и определенная субкультура, традиции и, в конечном счете, экономика.

— А история города?

— Так именно в таком образе фокусируется история Барнаула! В XIX веке наш город называли уголком Петербурга, в плане архитектуры сравнивали с северной столицей. А в области культуры и образования Барнаул называли «сибирскими Афинами»! Именно такое сравнение сделал известный ученый и путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. И этому были определенные предпосылки. В Барнауле уже тогда жили образованные, талантливые люди, которые приезжали сюда и оставались, потому что здесь были хорошая работа и комфортная социальная и интеллектуальная среда. Сейчас тему культурной или образовательной столицы Сибири в большей степени перехватили соседние регионы. Но ведь это было и в нашей истории!

Мне кажется, что именно на таких исторических параллелях имеет смысл развивать будущий образ Барнаула, выводящий за грань провинциальности, местечковости. Вспомните исторические топонимы Барнаула: Московский проспект, Демидовская площадь, Петропавловская улица. А ведь топонимы — названия улиц, формируют образ города, историческую память его жителей, вызывают определенные ассоциации, исторические параллели.

— Каким Вы видите образ Барнаула будущего?

— Вернемся к отправной точке дискуссии об имидже Барнаула. В ее основе лежали данные о том, что растет количество молодых людей, желающих покинуть Барнаул и Алтайский край. Если говорить об образе будущего Барнаула, то есть все основания для того, чтобы это был образовательный, научный и интеллектуальный центр в трансграничном регионе Большого Алтая. Количество университетов, которые есть в Барнауле, и то качество образования, которое мы даем, показывают: развитие города напрямую связано с производством человеческого капитала. Еще раз отмечу, что это, например, профессорско-преподавательский состав, ученые — доктора, кандидаты наук, а их у нас достаточно много! Это студенты, молодежь — носители идей, технологий, которые могут обеспечить развитие Алтайского края в будущем. И как бы то ни было, здесь, на Алтае, у них много возможностей. Причем это касается как тех, кто родился и живет в регионе, так и тех, кто к нам приезжает. Например, только в Алтайском государственном университете учатся студенты из 44 регионов России и 22 стран мира! А зарубежные студенты обучаются и в других университетах Барнаула!

АлтГУ. Фото: архив АлтГУ.

Поддержка со стороны общества и власти развития образования и его опоры — университетов и колледжей решает еще одну важную задачу — развитие рынка труда в Барнауле и Алтайском крае, а также связано с позитивными демографическими процессами, которые на сегодняшний день очень важны для региона.

Сегодня главный вызов для экономики Алтайского края — что будет драйвером ее развития в ближайшие 10−15 лет? Не могу не высказать такое мнение: регион, который не обладает энергетическими ресурсами, определяющими его развитие, может и должен сделать ставку на развитие человеческого капитала, интеллектуальной среды, инновационных, научных решений! В подтверждение этого тезиса сошлюсь на положения научного исследования, проведенного лауреатами Нобелевской премии по экономике 2019 года Полом Ромером и Ульямом Нордхаусом, которые в своем исследовании искали ответ на вопросы, почему одни страны богаче других и как искоренить бедность? Они в отдельности, каждый в своей области, построили научную модель, согласно которой выигрывают те страны и территории, которые инвестируют в образование, исследования и разработки, поддерживают университеты и развитие человеческого капитала.

Вот и нам на Алтае хорошо бы уделять больше внимание научным и образовательным направлениям, привлекающим талантливую молодежь! Барнаул может стать центром комфортной среды для жизни, творчества, образования и науки большого трансграничного региона. Несомненно, для этого требуется не только внимание, но и серьезная материальная и финансовая поддержка.

Молодежи необходимы современные площадки для общения, проектной деятельности, творчества — коворкинги, открытые пространства. Пока, увы, у нас таких мест мало, в том числе и в университетах. Например, проекты корпусов АлтГУ создавались в 1960—1970-е гг., они уже морально устарели. Посмотрите, как за последние 5 лет развились кампусы университетов Томска, Новосибирска, Красноярска! Сегодня мы остро нуждаемся в современных аудиториях, помещениях, где могут проявлять свое творчество будущие лидеры экономики, политики, бизнеса региона.

— А природе Алтая есть место в Вашей концепции имиджа Барнаула?

— Конечно! Барнаул неразрывно связан с Алтаем. А Алтай наряду с Байкалом, Кавказом, Камчаткой стал общепризнанным в России и мире местом уникальной, живописной и нетронутой природы, к тому же сочетающей в себе разные природно-климатические зоны. Сюда едут туристы со всего мира. У нас есть условия для того, чтобы экологическая, образовательная, культурная и производственная среды здесь гармонировали, оказались созвучны уникальной природе Алтая. Такой подход к имиджу Барнаула и Алтая создаст дополнительную привлекательность не только для туриндустрии, а станет новым стимулом для развития региона.

Я не сомневаюсь: если общественность, органы муниципальной власти, правительство Алтайского края сделают ставку на молодежь, на образование, на интеллектуальный капитал, это будет значимым сдвигом в сторону преодоления тех проблем, которые сегодня есть в регионе!