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Жизнь

Барнаул наградили за обращение с общественными финансами

6 июня в Москве подвели итоги конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Барнаул стал победителем и получил диплом II степени, говорится на официальном сайте города.

Вид на Барнаул. Речной вокзал.
Вид на Барнаул. Речной вокзал.
Михаил Хаустов

В 2019 году в конкурсе приняли участие 198 муниципальных образований (94 городских округа и 104 муниципальных районов) из 57 регионов.

Их оценивали по 69 показателям. Анализировали качество управления бюджетом, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также их кадровый состав.

Конкурс проводится с 2007 года журналом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации.

Напомним, объем доходов и расходов бюджета Барнаула за 2018 год достиг почти 13 млрд рублей, такого у города еще не было. Об этом сообщили на заседании думы 5 июня в ходе обсуждения отчета о его исполнении.

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