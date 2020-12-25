Барнаул переводят в режим повышенной готовности из-за лютых холодов

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о ведении в городе режима повышенной готовности из-за грядущих морозов , сообщили в пресс-центре мэрии.

Особый режим начнет действовать с 08:00 26 декабря по 08:00 11 января 2021 года.

Это значит, что руководителей администрации города будут дежурить круглосуточно, принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС и так далее.

«В городе определены и подготовлены пункты временного размещения пострадавшего населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и крупных коммунальных аварий. Определены организации, выделяющие транспортные средства для проведения экстренной эвакуации населения в случае необходимости», — уверяют в администрации.

Дорожному комитету мэр поручил активизировать уборку и вывоз снега с улиц города, комитету по энергоресурсам — организовать контроль за функционированием инженерных систем, МВД — контроль за дорожной обстановкой на проблемных участках, синоптикам — за состоянием окружающей среды, а также организовать прогнозирование возникновения ЧС.

Морозы. Снег. Зима. Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

26 декабря ночью по краю ожидается −33…−38 градусов, местами до -43, небольшой снег по югу. Днем будет −29…−34 градуса, преимущественно без осадков.

27 декабря ночная температура составит −35…−40 градусов, местами опустится до -47, по югу −29…−34 градуса. Без осадков. Днем синоптики прогнозируют до -36 градусов, по югу и западу края −24…−29 градусов, также без осадков.

В Барнауле 26 декабря ночью ожидается −36…−38 градусов, без осадков. Днем потеплеет до −31…−33 градусов. 27 декабря в ночь барнаульцев ждет похолодание до −40…−42 градусов, днем −33…−35 градусов, преимущественно без осадков. На все дни на дорогах прогнозируется сильная гололедица.