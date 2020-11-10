Барнаул получил паспорт готовности к зиме

Барнаулу выдали паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, сообщили в городском комитете по газификации и энергоресурсам.

С 21 по 30 октября эксперты Ростехнадзора проверяли готовность теплоснабжающих организаций, органов местного самоуправления.

Прошли ремонты на всех теплоисточниках города, гидравлические испытания и ремонт теплосетей и оборудования, сформировали запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и котельных.

«Получение городом паспорта готовности к отопительному периоду свидетельствует о своевременной и качественной подготовке коммунальной инфраструктуры города к работе в отопительном периоде 2020/2021 годов», — заявили в мэрии.

Официально отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября.