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Жизнь

Барнаул получил паспорт готовности к зиме

Барнаулу выдали паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов, сообщили в городском комитете по газификации и энергоресурсам.

ТЭЦ 3
ТЭЦ 3
Фото Анна Зайкова

С 21 по 30 октября эксперты Ростехнадзора проверяли готовность теплоснабжающих организаций, органов местного самоуправления.

Прошли ремонты на всех теплоисточниках города, гидравлические испытания и ремонт теплосетей и оборудования, сформировали запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и котельных.

«Получение городом паспорта готовности к отопительному периоду свидетельствует о своевременной и качественной подготовке коммунальной инфраструктуры города к работе в отопительном периоде 2020/2021 годов», — заявили в мэрии.

Официально отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября.

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