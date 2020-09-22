Отопительный сезон стартовал. Барнаульцев предупредили о поэтапном включении батарей

Сначала отопление включат в детских садах, школах, медицинских учреждениях. Частично тепло туда уже дали, сообщили в мэрии.
Чтобы отопление появилось в жилых домах, управляющие компании должны открыть запорную арматуру. Если на улице потеплеет, то жильцы могут написать заявление и подачу тепла приостановят.
ТЭЦ и котельные готовы к сезону. На складах запас топлива превышает установленный норматив в 2,5 раза по углю и почти в 6 раз по мазуту.
Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн. Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель, говорят в СГК.
Если отопление в доме не появится, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.
Погода в Барнауле
22 сентября температура воздуха составит +15… +17 гр. На неделе ожидается ухудшение погоды.