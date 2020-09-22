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Жизнь

Отопительный сезон стартовал. Барнаульцев предупредили о поэтапном включении батарей

С 22 сентября в Барнауле начался отопительный сезон. Подавать тепло в дома будут поэтапно.

Отопление.
Отопление.
unsplash.com

Сначала отопление включат в детских садах, школах, медицинских учреждениях. Частично тепло туда уже дали, сообщили в мэрии.

Чтобы отопление появилось в жилых домах, управляющие компании должны открыть запорную арматуру. Если на улице потеплеет, то жильцы могут написать заявление и подачу тепла приостановят.

ТЭЦ и котельные готовы к сезону. На складах запас топлива превышает установленный норматив в 2,5 раза по углю и почти в 6 раз по мазуту.

Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн. Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель, говорят в СГК.

Если отопление в доме не появится, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.

Погода в Барнауле

22 сентября температура воздуха составит +15… +17 гр. На неделе ожидается ухудшение погоды.

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