Барнаул попал в топ аутсайдеров по экологии

Из отчета Минприроды следует, что 57% российских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири. В список самых грязных вошли Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие. Искитим и Абакан попали в этот список впервые, а Ангарск вернулся в него спустя 14 лет.
Города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург попали в перечень населенных пунктов с самыми загрязненными почвами. В данных регионах среднероссийский уровень по этому показателю выше более чем в три раза.
Напомним, в 2018 году барнаульцы протестовали против вырубки деревьев и за спасение ленточного бора, который специалисты называют «легкими города». Большая его часть попадала в зону возможной массовой вырубки.