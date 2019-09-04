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Жизнь

Барнаул попал в топ аутсайдеров по экологии

По итогам 2018 года Барнаул вошел в список российских городов с самым загрязненными воздухом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Трамваи. Смог.
Трамваи. Смог.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Из отчета Минприроды следует, что 57% российских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири. В список самых грязных вошли Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие. Искитим и Абакан попали в этот список впервые, а Ангарск вернулся в него спустя 14 лет.

Города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург попали в перечень населенных пунктов с самыми загрязненными почвами. В данных регионах среднероссийский уровень по этому показателю выше более чем в три раза.

Напомним, в 2018 году барнаульцы протестовали против вырубки деревьев и за спасение ленточного бора, который специалисты называют «легкими города». Большая его часть попадала в зону возможной массовой вырубки.

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