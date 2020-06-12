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Жизнь

Барнаул с последнего места вырвался в лидеры голосования на звание города трудовой доблести

Столица Алтайского края обошла Новоалтайск, Бийск и Рубцовск в голосовании на право получения почетного звания «Город трудовой доблести», сообщает ГТРК «Алтай».

Конструкция "Барнаул - город орденоносный".
Конструкция "Барнаул - город орденоносный".
vk.com/barneos22

На почетное звание претендуют города, жители которых проявили героизм не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в тылу.

Решение о присвоении выносит российский оргкомитет «Победа». Но сначала регион выдвигает своего главного претендента.

В Алтайском крае звание могут получить Барнаул, Бийск, Новоалтайск или Рубцовск. Сейчас в голосовании лидирует столица региона — 5851 голос, далее: 2375, 1331 и 1138 соответственно.

Примечательно, что еще 5 мая расклад был иной: лидировал Бийск (958), далее шли Новоалтайск и Рубцовск (816 и 716), а замыкал список Барнаул (546).

Ранее барнаульцев позвали на голосование за присвоение городу почетного звания, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующее постановление подписал мэр Вячеслав Франк.

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