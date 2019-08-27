Барнаул стал первым в Сибири в танцевальной гонке от ТНТ

По результатам танцевального фестиваля от проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ Барнаул занял первое место среди других городов Сибири и шестое по России, рассказали altapress.ru в пресс-службе телеканала.

Марафон прошел 24 августа на площади Сахарова. Всего за время мероприятия барнаульцы сняли 68 видео и танцевали почти 14 часов без перерыва.

Марафон приурочили к старту нового сезона шоу «ТАНЦЫ». Хэдлайнером была участница пятого сезона шоу Александра Смирнова. Она осталась очень довольна городом в целом и аудиторией, которая была на мероприятии:

«Круто, что людям было весело, они улыбались, я это видела и получала мощнейший заряд энергетики от них! Публика безумно понравилась, я бы с удовольствием потанцевала с ними подольше», — поделилась танцовщица.

Как уже писал altapress.ru, смысл марафона в том, чтобы танец не останавливался. Поэтому участники непрерывно выходили на сцену, представляя свои композиции.

Эмоции и незабываемые моменты запечатлели на фото, которые позже можно будет посмотреть в официальной группе ВКонтакте ТНТ-Барнаул.

Всего в фестивале принимали участие 22 города.