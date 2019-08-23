Под Бийском устроят рыцарский турнир и состязания лучников

24 августа клуб исторической реконструкции "Або" проведет под Бийском рыцарские бои на лошадях и уроки средневекового танца.

Эффектные представления пройдут в клубе любителей лошадей «Мечтатель», сообщает Алтайтурцентр. В программе турнира — конные групповые бои (меле), битва за флаг и упражнения рыцарей с оружием.

Зрители могут увидеть состязания средневековых лучников. Для детей будет поставлен тир и мастерская по изготовлению рыцарского щита и меча. А всех желающих девушки обучат средневековым танцам. Во время и после праздника гости смогут покататься на лошадях и пони.

Начало представления в 12:00. Стоимость входного билета — 100 рублей.