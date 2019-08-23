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Под Бийском устроят рыцарский турнир и состязания лучников

2019/08/23 17:44

24 августа клуб исторической реконструкции "Або" проведет под Бийском рыцарские бои на лошадях и уроки средневекового танца.

Рыцарские бои и состязания лучников под Бийском
Рыцарские бои и состязания лучников под Бийском

Эффектные представления пройдут в клубе любителей лошадей «Мечтатель», сообщает Алтайтурцентр. В программе турнира — конные групповые бои (меле), битва за флаг и упражнения рыцарей с оружием.

Рыцарские бои и состязания лучников под Бийском
Рыцарские бои и состязания лучников под Бийском

Зрители могут увидеть состязания средневековых лучников. Для детей будет поставлен тир и мастерская по изготовлению рыцарского щита и меча. А всех желающих девушки обучат средневековым танцам. Во время и после праздника гости смогут покататься на лошадях и пони.

Начало представления в 12:00. Стоимость входного билета — 100 рублей.

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