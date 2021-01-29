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Жизнь

Барнаул теперь будут облагораживать по-новому

Барнаульские депутаты 29 января в первом чтении приняли новые правила благоустройства города. Проект новых норм содержит больше стимулов к тому, каким должен быть Барнаул, считает председатель Гордумы Галина Буевич.

На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны.
На улице Мало-Тобольской высадили приречные клёны.
barnaul.org

С учетом поступивших к проекту предложений разработчики значительно переработали нормы, которые касаются требований к содержанию территорий общего пользования; определению границ прилегающих территорий, внешнему виду фасадов и ограждений, восстановительному озеленению и так далее.

В итоге получилось 18 глав и 90 статей, отметили в мэрии.

«В действующих правилах, принятых депутатами в 2017 году, было больше запрещающих положений о том, чего не должно быть на территории города. Проект новых правил содержит больше стимулов к тому, каким должен быть Барнаул, а также инструментов, мотивирующих к действию не только ответственных за благоустройство города специалистов, но и собственников, жителей на содержание прилегающих территорий, объектов», — прокомментировала Галина Буевич.

Галина Буевич.
Галина Буевич.
barnaul.org

Правила приняли в первом чтении, поэтому еще будет прорабатываться и обсуждаться. Планируется организовать встречи с руководителями организаций, управляющих компаний и ТСЖ.

Предложения будут приниматься до 15 февраля.

В марте депутаты рассмотрят правила во втором чтении.

Ранее altapress.ru разобрался, зачем Барнаулу нужны обновленные правила благоустройства.

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