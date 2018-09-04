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4 сентября
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Барнаул вошел в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха

Барнаул попал в список городов России с наибольшем уровнем загрязнения атмосферы. Об этом говорится в государственном докладе о состоянии и охране окружающей среды РФ в 2017 году, который опубликовало Минприроды РФ.

Смог в Барнауле, дорожник.
Смог в Барнауле, дорожник.
altapress.ru

В число городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России в 2017 году вошел 21 населенный пункт. Кроме Барнаула там есть Братск, Иркутск и Красноярск.

Исследователи пишут, что воздух Барнаула в 2017 году был загрязнен бензапиреном, взвешенными веществами, сажей, диоксидом азота и формальдегидом.

Таблица.
Таблица.
Скриншот из «Доклада о состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году», mnr.gov.ru

В документе указано, что Барнаул не включали в список с 2011 года. Однако в 2017 году в городе среднегодовая концентрация бензапирена в воздухе увеличилась в 2 раза, также выросли концентрации оксида азота, сажи и взвешенных веществ.

Особенно высокие концентрации бензапирена в Барнауле были в ноябре-декабре. Тогда на юге Западной Сибири формировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия. Это было связано с низкой температурой, малым числом осадков и застоем воздуха.

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