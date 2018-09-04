Барнаул вошел в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха

В число городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России в 2017 году вошел 21 населенный пункт. Кроме Барнаула там есть Братск, Иркутск и Красноярск.
Исследователи пишут, что воздух Барнаула в 2017 году был загрязнен бензапиреном, взвешенными веществами, сажей, диоксидом азота и формальдегидом.
В документе указано, что Барнаул не включали в список с 2011 года. Однако в 2017 году в городе среднегодовая концентрация бензапирена в воздухе увеличилась в 2 раза, также выросли концентрации оксида азота, сажи и взвешенных веществ.
Особенно высокие концентрации бензапирена в Барнауле были в ноябре-декабре. Тогда на юге Западной Сибири формировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия. Это было связано с низкой температурой, малым числом осадков и застоем воздуха.