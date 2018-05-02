Ежегодно 7 миллионов человек гибнет из-за грязного воздуха

Как отмечает ВОЗ, в это число входят люди, вдыхающие воздух и на улице, и у себя дома. Из них 21% умирают из-за пневмонии, 20% — от приступов, 34% — от ишемической болезни сердца, 19% — от хронических заболеваний легких, 7% — от рака легких.

В группе наибольшего риска находятся дети, женщины, которые проводят время на кухне, а также те, кто работает на улице.



В сообщении ВОЗ говорится, что в 2016 году были зафиксированы 4,2 млн смертей из-за последствий от проживания в загрязненной среде. В этот же период 3,8 млн человек умерли от последствий потребления воздуха, который был загрязнен токсичными маслами, которые выделяются при готовке, и другими примесями.

По статистике ВОЗ, девять из десяти человек дышат воздухом с сильным уровнем загрязнения.