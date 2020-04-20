Барнаул начали дезинфицировать повторно

20 апреля около 10 утра специалисты приступили к повторному циклу дезинфекции общественных мест, сообщили в администрации Барнаула.

Продезинфицируют остановки и общественные пространства на пр. Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. Всего 20 апреля будет обработано около 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на пл. Октября.

После обработки подземных переходов ходить по ним нельзя 30 минут, нахождение в общественных пространствах и остановках запрещается на 5−7 минут, предупреждают в мэрии.

До 22 апреля планируется обработка более 600 остановок, 57 общественных мест и трех подземных переходов.

Дезинфекция дорог

В ночь с 20 на 21 апреля также приступят к повторной обработке дорог и тротуаров.

Планируют провести дезинфекцию пр. Ленина, Строителей, Комсомольского, Социалистического, улиц Деповской, Молодёжной, Димитрова, Максима Горького, Мамонтова, Радищева, Большой Олонской, Мало-Тобольской, Льва Толстого, Брестской, Новоугольной, Профинтерна, Свердлова, 9 мая, Сизова, Советской, 1905 года, Цеховой, Пионеров, площадей Победы, Спартак, Спартак-2.

Работы начнутся в 23:00.

В период обработки движение по дорогам перекроют.