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Улицы Барнаула продезинфицируют

В Барнауле проведут новый цикл дезинфекции мест общего пользования, подземных переходов и остановок, сообщили в администрации города.

Дезинфекция в Барнауле.
Дезинфекция в Барнауле.
barnaul.org

По плану специалисты должны обработать хлорсодержащими средствами 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода, 626 остановочных павильонов.

9 июля уже продезинфицированы подземные пешеходные переходы на пл. Октября и на Павловском тракте в районе остановок «Мастерские» и «Панфиловцев». Также обработали остановки на ВРЗ.

Перед дезинфекцией остановок специалисты «Автодорстрой» помыли павильоны. Работы по дезинфекции выполняет ДЦ «Биоальтернатива».

10 июля с утра обработали и дезинфицировали аллею и тротуары по ул. Г. Исакова в границах улиц 2-я Северо-Западная и Солнечная Поляна.

Дезинфекция в Барнауле.
Дезинфекция в Барнауле.
barnaul.org

В течение дня запланирована обработка участков:

  • ул. Малахова (от ул. А. Петрова до ул. Юрина),
  • ул. Юрина (от ул. Малахова до ул. Солнечная Поляна),
  • ул. Шукшина (от ул. А. Петрова до ул. Юрина),
  • пр. Космонавтов (от ул. Малахова до пр. Ленина),
  • площади Мира, Ленинградской аллеи, Мизюлинской рощи и других.

«Также сегодня на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Барнаула рассмотрят вопрос о необходимости дезинфекции улиц», — добавили в мэрии.

Напомним, 10 июля губернатор Алтайского края издаст указ об ужесточении коронавирусных мер.

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