Улицы Барнаула продезинфицируют

В Барнауле проведут новый цикл дезинфекции мест общего пользования, подземных переходов и остановок, сообщили в администрации города.

По плану специалисты должны обработать хлорсодержащими средствами 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода, 626 остановочных павильонов.

9 июля уже продезинфицированы подземные пешеходные переходы на пл. Октября и на Павловском тракте в районе остановок «Мастерские» и «Панфиловцев». Также обработали остановки на ВРЗ.

Перед дезинфекцией остановок специалисты «Автодорстрой» помыли павильоны. Работы по дезинфекции выполняет ДЦ «Биоальтернатива».

10 июля с утра обработали и дезинфицировали аллею и тротуары по ул. Г. Исакова в границах улиц 2-я Северо-Западная и Солнечная Поляна.

Дезинфекция в Барнауле. barnaul.org

В течение дня запланирована обработка участков:

ул. Малахова ( от ул. А. Петрова до ул. Юрина),

от ул. А. Петрова до ул. Юрина), ул. Юрина ( от ул. Малахова до ул. Солнечная Поляна),

от ул. Малахова до ул. Солнечная Поляна), ул. Шукшина ( от ул. А. Петрова до ул. Юрина),

от ул. А. Петрова до ул. Юрина), пр. Космонавтов ( от ул. Малахова до пр. Ленина),

от ул. Малахова до пр. Ленина), площади Мира , Ленинградской аллеи , Мизюлинской рощи и других.

«Также сегодня на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Барнаула рассмотрят вопрос о необходимости дезинфекции улиц», — добавили в мэрии.

Напомним, 10 июля губернатор Алтайского края издаст указ об ужесточении коронавирусных мер.