Улицы Барнаула продезинфицируют

По плану специалисты должны обработать хлорсодержащими средствами 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода, 626 остановочных павильонов.
9 июля уже продезинфицированы подземные пешеходные переходы на пл. Октября и на Павловском тракте в районе остановок «Мастерские» и «Панфиловцев». Также обработали остановки на ВРЗ.
Перед дезинфекцией остановок специалисты «Автодорстрой» помыли павильоны. Работы по дезинфекции выполняет ДЦ «Биоальтернатива».
10 июля с утра обработали и дезинфицировали аллею и тротуары по ул. Г. Исакова в границах улиц 2-я Северо-Западная и Солнечная Поляна.
В течение дня запланирована обработка участков:
- ул. Малахова (от ул. А. Петрова до ул. Юрина),
- ул. Юрина (от ул. Малахова до ул. Солнечная Поляна),
- ул. Шукшина (от ул. А. Петрова до ул. Юрина),
- пр. Космонавтов (от ул. Малахова до пр. Ленина),
- площади Мира, Ленинградской аллеи, Мизюлинской рощи и других.
«Также сегодня на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Барнаула рассмотрят вопрос о необходимости дезинфекции улиц», — добавили в мэрии.
Напомним, 10 июля губернатор Алтайского края издаст указ об ужесточении коронавирусных мер.