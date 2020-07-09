С 10 июля на Алтае могут ужесточить масочный режим. Новые ограничения по системе «сдерживания и противовесов»

В Алтайском крае проходит заседание оперштаба по коронавирусу под руководством губернатора Виктора Томенко.

Напомним, 9 июля Томенко созвал оперативный штаб, на заседании которого, как ожидается, усилят ограничительные меры.

Telegram-канал «Ленина, 59» до завершения мероприятия вынес несколько тезисов по темам, которые находятся на повестке.

Если кратко, то будут и ужесточения, и послабления. Таким образом, власти пытаются сохранить политику тонкого баланса даже в условиях осложнения эпидобстановки.

«Все решения обсуждаются с максимальным привлечением экспертов по теме каждого вопроса», — говорится в сообщении.

Ожидается, что после доработок документ, закрепляющий сегодняшнее решение штаба, будет принят 10 июля.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

Уже точно известно, что масочный режим ужесточат. Без масок теперь не пустят в магазины, транспорт, аптеки — в общем везде, где в майском указе губернатора предписано пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Предупреждают, что на остановках общественного транспорта будут проверять соблюдение масочного режима.

При этом на спортобъектах разрешат подготовку к соревнованиям спортсменам, входящих в состав сборных команд Алтайского края.

«Разрешат розничную торговлю на рынках текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами», — также отмечают в сообщении.

Ранее стало известно, что Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом. Причина — серьезный прирост зараженных.

Резкий рост начался в крае с 4 июля — плюс 92 за сутки, далее соответственно по дням — 115, 124, 171, 188 и 224 по данным на 9 июля.

Кроме того, в Алтайском крае вырос показатель летальности пациентов с коронавирусом.