+188. Коронавирус каждый день устанавливает новый антирекорд в Алтайском крае

В Алтайском крае на 8 июля зарегистрировали 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Напомним, резкий рост зараженных начался в крае с 4 июля — плюс 92 за сутки, далее соответственно по дням — 115, 124 и 171 по данным на 7 июля.

Из новых 188 заболевших: Барнаул — 77, Бийск — 23, Тальменский район — 17, Михайловский район — 13, Рубцовск — 8, Новоалтайск — 7, Алейск — 4, Белокуриха — 3, Заринск — 3, Красногорский район — 3, Павловский район — 3, Рубцовский район — 3, Яровое — 3, Петропавловский район — 2, Бурлинский район — 2, Кытмановский район — 2, Славгород, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 1 заболевшему.

За сутки скончались 4 человека: 2 — от COVID-19, 2 — иные причины смерти. Всего скончались 113 человек: 49 случаев от коронавируса, 61 — иные причины смерти, еще 3 — находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4897 человек, в том числе 496 детей до 17 лет включительно.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Из общего числа заболевших: 151 случай — завозной, 2845 — по контакту с ранее заболевшими, 667 — у больных внебольничной пневмонией, 1480 — у заболевших ОРВИ, в 2750 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных пациентов — 93, на аппарате ИВЛ — 21. Всего выздоровело — 3479 (3137 взрослых и 342 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 123 человека (взрослые — 111, дети — 12).

Ранее стало известно, что в Алтайском крае усилят контроль из-за натиска коронавируса, поскольку ситуация поменялась кардинально.