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Жизнь

Барнаулец через окно похитил телевизор, но не успел посмотреть

В Алтайском крае задержали уже судимого мужчину, похитившего телевизор из дачного домика, сообщает региональное МВД.

Вор. Форточник.
Вор. Форточник.
Открытые источники в интернете.

С жалобой в полицию обратилась 57-летняя жительница Барнаула.

«Неизвестные из садового домика похитили электроинструменты и телевизор. Сумма причиненного ущерба составила 40 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Оперативно задержали уже судимого за кражу 31-летнего барнаульца. Вину мужчина отрицать не стал.

Похититель телевизора воспользовался отсутствием женщины на даче, проник в домик через окно и похитил имущество.

Украденные вещи изъяли и вернули владелице. За кражу мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее другой житель Барнаула украл три коробки мороженого и не съел, поскольку он и не хотел мороженого.

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