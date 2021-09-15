Барнаулец украл три коробки мороженого и не съел, поскольку он и не хотел мороженого

Житель Барнаула ночью сорвал замок с уличного холодильника и украл три коробки с мороженым, сообщает Unusual Crimes Barnaul .

Инцидент произошел 11 сентября возле киоска по улице Кулагина.

«Сорвали замок и украли три коробки с мороженым. За совершение кражи задержали неоднократно судимого 26-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

Все мороженое изъяли при задержании — ни один брикет, ни один рожок не пропал, поскольку молодой человек не успел съесть.

На допросе барнаулец рассказал, что сильно выпил и по дороге домой сломал холодильник и забрал мороженое. Зачем он это сделал, объяснить не смог.

Ранее жители Бийска бурно обсуждали поступок мальчика, укравшего шарики и мороженое в ТРЦ.