Барнаулец купил лотерейку за 40 рублей и выиграл кучу денег

Судя по информации «Столото», барнаулец на минувших выходных проснулся миллионером.

«Житель Барнаула выиграл в «Спортлото «5 из 36» суперприз — 9 444 284 ₽. Счастливчик купил билет за 40 ₽. Желаем каждому таких побед!» — говорится в сообщении.

Также предложили испытать удачу в новом розыгрыше, в котором суперприз вырос — более 335 млн рублей.

Ранее сообщали, что в 2019 году жители Алтайского края купили лотерейных билетов на 496 млн рублей и выиграли 226 миллионов.

Справедливости ради надо сказать, что ни один из лотерейных миллионеров никогда открыто не признавался, что он разбогател после покупки лотерейного билета. Поэтому некоторые скептики считают, что это всего лишь маркетинговая выдумка.