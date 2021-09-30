Барнаулец купил Toyota Land Cruiser и повесил кредит на жителя Красноярска

В Алтайском крае мужчина подделал документы и оформил кредит на жителя Красноярского края, сообщает региональное МВД.

Красноярец позвонил в банк и заявил, что ему пришло сообщение о предстоящем платеже по кредиту, хотя деньги он не занимал.

В ходе проверки полицейские в Барнауле вышли на 49-летнего несудимого мужчину.

«Нашел объявление в сети и заказал поддельные документы. В одном из автоцентров оформил кредит и приобрел на сумму свыше 4,5 млн рублей машину Toyota Land Cruiser. В дальнейшем он продал этот автомобиль на миллион дешевле гражданину, местонахождение которого пока не установлено», — рассказали в ведомстве.

Однако на этом аферист не остановился. Он подделал паспорт транспортного средства на другую машину, оформленную на жителя Красноярского края, и под залог взял кредит на 500 тыс. рублей.

Мужчину задержали и отправили под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за «мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере».

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