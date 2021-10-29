30 октября -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаулец, купивший букет роз на «деньги банка приколов», получил «прикольное наказание»

В Алтайском крае осудили молодого человека, который купил цветы на шуточные деньги и со сдачи оставил продавщице 100 рублей на чай, сообщает региональная прокуратура.

Парень. Розы Свидание.
Парень. Розы Свидание.
ССО

Напомним, в июле 2021 года житель Барнаула попросил в цветочном магазине срочно собрать ему недорогой букет, а после рассчитался билетом «банка приколов» с надписью «5000 дублей».

Позже парня задержали росгвардейцы и обнаружили еще несколько шуточных банкнот, причем немногим ранее он обманул продавщицу в другом цветочном киоске.

«Заказал букет из пяти роз и передал билет „банка приколов“ с надписью „5000 дублей“, получив в качестве сдачи 4200 рублей, из которых 100 рублей оставил женщине в качестве чаевых, после чего ушел с букетом и деньгами. Продавец почти сразу обнаружила, что купюра не является денежной, выбежала за покупателем, однако он уже уезжал на автомобиле», — рассказали в ведомстве.

Также уточнили, что барнаульца ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Молодого человека обвинили в мошенничестве.​​​ В суде он полностью признал вину.

Приговорили к 9 месяцам лишения свободы, однако реальный срок заменили условным. В течение 1 года 6 месяцев барнаулец не может менять место жительства, а также обязан каждый месяц приходить на проверку.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость