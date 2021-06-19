Барнаулец на Трассе здоровья наткнулся на тощую лисичку, похожую на собачку, и побоялся «близости»

Житель Барнаула рассказал altapress.ru, как в местном лесу на Трассе здоровья повстречал очень худую и подозрительную лису, к которой решил не приближаться слишком близко.

Барнаулец отметил, что изначально принял лису за собаку, при этом лесной хищник человека не испугался.

«Это было на подъезде к мосту через объездную. Я ехал вечером на велосипеде и на одном повороте увидел собаку, которая лежала на пути. Обратив на меня внимание собака встала и отошла к траве. Проехав мимо я увидел, что это лиса. Остановился и решил снять немного на видео», — рассказал он.

Молодой человек, запечатлев лису на видео, решил уехать по двум причинам — не желал беспокоить зверя, и не захотел на себе проверять, больна ли лиса бешенством.

«Зная, что лисы при бешенстве не боятся человека, сильно близко не приближался», — отметил барнаулец.

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