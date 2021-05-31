31 мая
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Жизнь

Полиция начала проверку после выступления в цирке «измученных лисиц»

В Челябинской области полиция проверяет цирковую шоу-программу с лисицами, сообщает РИА «Новости».

Лиса.
Лиса.
Erik Mclean, СС0

Ранее жители Миасса рассказали в соцсетях, что на цирковую арены дрессировщики вывели измученных лисиц.

«Животные падали и рычали, но их продолжали дергать за цепь», — написали зрители.

Также опубликовали видео с выступления — ролик возмутил местных жителей.

«Полиция начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе лисиц, которые выглядели измученно», — сообщили агентству в челябинском МВД.

Ранее в Новосибирской области львица напала на дрессировщика во время выступления гастролирующего Уральского цирка.

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