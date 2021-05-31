Полиция начала проверку после выступления в цирке «измученных лисиц»

Ранее жители Миасса рассказали в соцсетях, что на цирковую арены дрессировщики вывели измученных лисиц.
«Животные падали и рычали, но их продолжали дергать за цепь», — написали зрители.
Также опубликовали видео с выступления — ролик возмутил местных жителей.
«Полиция начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе лисиц, которые выглядели измученно», — сообщили агентству в челябинском МВД.
Ранее в Новосибирской области львица напала на дрессировщика во время выступления гастролирующего Уральского цирка.