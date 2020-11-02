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Жизнь

Барнаулец напился и утащил рекламный баннер, который тянет на 2 года колонии

В Алтайском крае поймали парня, которому при распитии алкоголя все сильнее и сильнее нравился рекламный баннер на стене, сообщает региональное МВД.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Инцидент произошел в одном из баров Барнаула. На пропажу баннера пожаловался предприниматель, представляющий увеселительное заведение.

«Неизвестные похитили со стены бара рекламный баннер стоимостью 4800 рублей, тем самым причинив материальный ущерб», — рассказали в ведомстве суть претензии.

Полицейские нашли похитителя рекламы — им оказался официально безработный 21-летний барнаулец.

Пьяному молодому человеку настолько понравился баннер, что он забрал его и хранил дома. Имущество изъяли и вернули владельцу.

Возбудили уголовное дело: за кражу парню грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле признали незаконной скандальную «матерную» рекламу ZavGar.

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