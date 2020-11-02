Барнаулец напился и утащил рекламный баннер, который тянет на 2 года колонии

Инцидент произошел в одном из баров Барнаула. На пропажу баннера пожаловался предприниматель, представляющий увеселительное заведение.
«Неизвестные похитили со стены бара рекламный баннер стоимостью 4800 рублей, тем самым причинив материальный ущерб», — рассказали в ведомстве суть претензии.
Полицейские нашли похитителя рекламы — им оказался официально безработный 21-летний барнаулец.
Пьяному молодому человеку настолько понравился баннер, что он забрал его и хранил дома. Имущество изъяли и вернули владельцу.
Возбудили уголовное дело: за кражу парню грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее в Барнауле признали незаконной скандальную «матерную» рекламу ZavGar.