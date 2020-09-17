Скандальную «матерную» рекламу ZavGar в Барнауле признали незаконной

Неоднозначную рекламу «бнёшься как дёшево» в Барнауле от магазина-сервиса «zavGar» признали ненадлежащей, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

Комиссия признала, что реклама нарушает требования закона «О рекламе». На момент вынесения решения баннеров на территории магазина уже не было.

Антимонопольщики не смогли определить владельца рекламной конструкции, так как по информации администрации Железнодорожного района разрешение на установку баннера не выдавалось.

«Матерного» эффекта в рекламе авторы добились из-за стилистики написания слова «улыбнешься», заменив начало слова на смайлик. Пояснение расположили на баннере ниже основного слогана и мелким шрифтом.

УФАС передал в администрацию города материалы дела в связи с необходимостью демонтажа рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой без разрешения.

Ранее на сайте Алтайского государственного колледжа в рубрике «главное» появилась реклама проституток.