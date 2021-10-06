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Жизнь

Барнаулец перед заморозками украл куртку, в которой не успел пощеголять на улице

В Алтайском крае ранее судимый мужчина украл вещи из магазина спортивных товаров и может вновь оказаться в тюрьме, сообщает региональное МВД.

Мужчина в куртке.
Мужчина в куртке.
СС0

С жалобой в полицию обратился представитель магазина спортивной одежды, расположенного в крупном ТЦ в Барнауле.

«Изъяли записи с камер видеонаблюдения. В дневное время неизвестный, проходя мимо стеллажей с одеждой, взял куртку и кроссовки и, не рассчитавшись, покинул торговую точку», — рассказали в ведомстве.

В магазине ущерб оценили на сумму более 10 тыс. рублей. Похитителя задержали, им оказался 48-летний ранее судимый житель Барнаула.

Похищенное имущество изъяли и вернули, возбудили дело по признакам кражи. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее житель алтайского села перед похолоданием украл 10 банок меда и шерстяные носки.

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