Барнаулец перед заморозками украл куртку, в которой не успел пощеголять на улице

С жалобой в полицию обратился представитель магазина спортивной одежды, расположенного в крупном ТЦ в Барнауле.
«Изъяли записи с камер видеонаблюдения. В дневное время неизвестный, проходя мимо стеллажей с одеждой, взял куртку и кроссовки и, не рассчитавшись, покинул торговую точку», — рассказали в ведомстве.
В магазине ущерб оценили на сумму более 10 тыс. рублей. Похитителя задержали, им оказался 48-летний ранее судимый житель Барнаула.
Похищенное имущество изъяли и вернули, возбудили дело по признакам кражи. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее житель алтайского села перед похолоданием украл 10 банок меда и шерстяные носки.