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Жизнь

Барнаулец почти как ниндзя мастерски украл из магазина коробку шоколадок «Милка»

В Барнауле молодой и неизвестный человек в синем костюме, под маской скрывший свою личность, изворотливо украл из магазина шоколад, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Кража шоколада из магазина. Барнаул.
Кража шоколада из магазина. Барнаул.
кадр из видео.

Молочный шоколад исчез в субботу, 19 июня, ровно в 13:36 дня — из магазина «Пятерочка» на улице Гущина.

«Была похищена коробка шоколада „Милка“», — говорится в сообщении.


Пропажа попала на камеру наблюдения: молодой человек взял шоколадки, сделал несколько движений телом — словно ветер пролетев мимо посетителей, скрыл добычу под кофтой и скрылся сам.

В магазине решили не мириться с пропажей шоколада и, судя по всему, обратились к правоохранителям. Теперь часть сил бросили на розыск парня.

Ранее в Барнауле разыскивали мужчину в маске, который пару минут теребил свой рюкзачок в подъезде, прежде чем набрался уверенности и похитил санки.

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