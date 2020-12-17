Барнаулец похитил кучу детских вещей ради важной для себя цели

В Алтайском крае задержали мужчину, который набил сумку детскими вещами, пока продавец отвлекся, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию Барнаула пришла директор магазина товаров для детей. Она заявила, что пропали вещи стоимостью 8,5 тыс. рублей.

«В день кражи в отдел зашел неизвестный мужчина и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, незаметно положил детские вещи в сумку и вышел», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители быстро вышли на след негодяя. Задержали ранее судимого мужчину 1989 года рождения.

Барнаулец свою вину не отрицал и признался, что похищенные вещи продал незнакомым людям. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее другой житель Барнаула отреагировал на прогноз погоды и украл комплект вещей «для похолодания».