Барнаулец отреагировал на прогноз погоды и украл комплект вещей «для похолодания»

Заявление о краже поступило от работника магазина спортивной одежды, расположенного в крупном торговом центре в Барнауле.
«После визита одного из посетителей продавцы обнаружили пропажу товаров. Работники просмотрели камеры и увидели, как в торговом зале мужчина прячет вещи — две пары мужских брюк, мужской джемпер и ветровку, после чего быстро уходит», — рассказали в МВД.
Сумма причиненного ущерба составила 14 тыс. рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — барнаулец 1978 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление.
Похищенные вещи мужчина успел продать незнакомым людям. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Ранее другой барнаулец украл в магазине дезодорант, шампунь и алкоголь.
Напомним, после нескольких аномально жарких дней в Алтайский край пришла непогода в виде похолодания, ливней и сильного ветра.