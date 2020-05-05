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Происшествия

Барнаулец отреагировал на прогноз погоды и украл комплект вещей «для похолодания»

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в краже из торгового центра, сообщает региональное МВД.

Небольшой магазин одежды.
Небольшой магазин одежды.
СС0

Заявление о краже поступило от работника магазина спортивной одежды, расположенного в крупном торговом центре в Барнауле.

«После визита одного из посетителей продавцы обнаружили пропажу товаров. Работники просмотрели камеры и увидели, как в торговом зале мужчина прячет вещи — две пары мужских брюк, мужской джемпер и ветровку, после чего быстро уходит», — рассказали в МВД.

Сумма причиненного ущерба составила 14 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — барнаулец 1978 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление.

Похищенные вещи мужчина успел продать незнакомым людям. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее другой барнаулец украл в магазине дезодорант, шампунь и алкоголь.

Напомним, после нескольких аномально жарких дней в Алтайский край пришла непогода в виде похолодания, ливней и сильного ветра.

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