На Алтайский край надвигается непогода, объявлено штормовое предупреждение

Согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае днем 4 мая возможны дожди, усиление ветра до 17−22 м/с, местами порывы 25−27 м/с. Жителям региона надо быть готовыми к непогоде.

Управление МЧС по Алтайскому краю напоминает, что при сильном ветре пережидать непогоду лучше в капитальном строении. Находясь дома, надо закрыть окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.

Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», — предупреждают в ведомстве.

При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.