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6 апреля 4°C

Барнаулец показал Обь на рассвете перед ледоходом

Житель Барнаула опубликовал в группе Barnaul22 фото пока еще скованной Оби на рассвете. Комментаторы пишут, что местами льда на реке уже нет.

Обь на рассвете.
Обь на рассвете.
Георгий Сарычев / Barnaul22

По словам горожан, у старого моста уже совсем нет льда, а в район поселка Восточный со спиннингами приезжают рыбаки. Из Нагорного парка вид пока не изменился.

С веб-камеры на Речном вокзале видно, что местами льда над водой нет.

Обь у Нового моста в Барнауле.
Обь у Нового моста в Барнауле.
Скриншот с веб-камеры

Согласно прогнозу Росгидромета, верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля. Средняя многолетняя норма начала ледоход на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней. В этом году ледоход может начаться раньше из-за теплой зимы.

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