Барнаулец показал Обь на рассвете перед ледоходом

По словам горожан, у старого моста уже совсем нет льда, а в район поселка Восточный со спиннингами приезжают рыбаки. Из Нагорного парка вид пока не изменился.
С веб-камеры на Речном вокзале видно, что местами льда над водой нет.
Обь у Нового моста в Барнауле.
Скриншот с веб-камеры
Согласно прогнозу Росгидромета, верховье Оби вскроется ото льда в первой декаде апреля. Средняя многолетняя норма начала ледоход на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней. В этом году ледоход может начаться раньше из-за теплой зимы.